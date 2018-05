Agricultura

As já consolidadas feiras de peixe vivo de Arroio do Meio têm mais uma edição neste sábado, dia 12. Desta vez a feira acontece na propriedade do piscicultor Genésio Rockenbach, em Arroio Grande, cerca de 350 metros à esquerda após o União, a partir das 9h. A atividade se estende até que houver peixes.

Na oportunidade, serão oferecidas carpas das espécies capim, húngara, cabeça grande e prateada. A promoção é do piscicultor, Secretaria Municipal de Agricultura e da Emater local. Os organizadores pedem para que os consumidores levem embalagem para acondicionar os peixes.

Por daiane