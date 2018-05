Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 8ª Copa Sicredi, conheceu na rodada de domingo, dia 29, realizada no campo do Esperança de Rui Barbosa, as duas equipes que enfrentam o Rui Barbosa na final do campeonato. A condição de finalista ficou com o Forquetense nos aspirantes e pelo Sete de São Caetano nos titulares.

Pela categoria de titulares, o Sete de São Caetano garantiu vaga de finalista ao derrotar o Esperança-RB pelo placar de 1 x 0. O gol da vitória foi marcado aos 46min do segundo tempo através de Lucas Neves. A partida entre Sete e Esperança pouco apresentou em termos de qualidade com poucas jogadas de gol, muitas faltas e chutões. O Sete, que jogava pelo empate por ter vencido na rodada de ida, manteve desde o começo da partida um bloqueio defensivo que dificultou a chegada do Esperança ao gol do goleiro Lima. Ainda no primeiro tempo o árbitro anulou gol do Esperança marcando falta de ataque. O craque foi China (Sete). A partida foi dirigida por Márcio Paquetá, que se manteve tranquilo na aplicação da regra durante os 90min. Em alguns momentos mais tensos, o árbitro soube administrar as situações e até contemporizar situações de indisciplina evitando a necessidade de aplicar o cartão vermelho. Foram advertidos com cartão amarelo Jacó, Renan e Juliano (Esperança); Teta, China e Mariano (Sete).

Pela categoria de aspirantes, a vaga do segundo finalista foi disputada pelo Forquetense e o Cruzeiro de Linha 32, que havia vencido na rodada de ida por 3 x 2. No tempo regulamentar o Forquetense venceu por 2 x 1, com gols de Rafael e Marcelo (Forquetense) e Alex Neitzke (Cruzeiro). Com este resultado a decisão foi para os pênaltis, onde o Forquetense venceu por 3 x 2. A partida foi dirigida por Jorge de Freitas (Taxa) que aplicou cartão amarelo para Henrique, Bruno, Alan, Maurício e Vitor (Forquetense); Cleisson e Alex Neitzke (Cruzeiro). O craque do jogo foi o goleiro Carlos Rahmeier (Forquetense).

Decisão começa em Rui Barbosa

A decisão do título do Campeonato da Lafa começa domingo, dia 06. A primeira rodada das finais acontece em Rui Barbosa. A definição do local da primeira e segunda partida da final aconteceu através da pontuação da disciplina, onde o Sete leva vantagem de 40 pontos sobre o Rui Barbosa. Na rodada de ida jogam pela categoria de aspirantes, Rui Barbosa x Forquetense e pela categoria de titulares se enfrentam Rui Barbosa x Sete de São Caetano. A partida dos aspirantes inicia às 13h15min e dos titulares às 15h15min.

Cama elástica – A direção da Lafa comunica que nos dois jogos finais, domingo, em Rui Barbosa e no domingo seguinte em São Caetano, será disponibilizada uma cama elástica para as crianças que forem aos jogos brincarem. O brinquedo será gratuito.

Por daiane