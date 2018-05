Geral

A Administração Municipal de Pouso Novo, através da secretaria da Educação, agendou para a noite desta sexta-feira, dia 11, um evento como homenagem pela passagem do Dia das Mães. A solenidade acontece no Salão Paroquial com início às 18h30min, com apresentações a cargo dos alunos da Escola Municipal de Picada Taquari, Escola Estadual Pouso Novo e Escola de Educação Infantil Raio de Sol. No final das apresentações acontece uma gincana com tarefas, sendo cumpridas pelas mães e os alunos.

Por daiane