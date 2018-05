Geral

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dá início no dia 19 de maio à peregrinação da imagem da padroeira pelas comunidades de Arroio do Meio. A programação se estende até o dia 1º de julho, dia em que ocorre a festa da Paróquia, na Matriz. Serão visitadas as 22 comunidades com início pela Santo Expedito, do Loteamento Glória.

De acordo com o padre Alfonso Antoni, a peregrinação terá três enfoques: a integração e a união entre as comunidades, o lançamento do Plano Paroquial de Pastoral que foi elaborado com o objetivo de estabelecer metas e projetos para melhor andamento das atividades e a renovação do Batismo na qual é feita uma reflexão da fé. Será uma celebração em cada comunidade que recebe a imagem da santa e posteriormente a leva até a comunidade seguinte fortalecendo assim união entre elas. Após as celebrações serão realizados encontros com líderes e membros das comunidades, com o objetivo de debater o Plano Paroquial de Pastoral.

