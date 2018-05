Economia

Uma solenidade realizada recentemente na Câmara de Vereadores de Travesseiro, marcou o lançamento de adesão do município ao Programa Nota Fiscal Gaúcha. Na oportunidade foi explicado como será a sistemática para participar dos sorteios, que agora são mensais. Durante o ano serão sorteados mensalmente dois prêmios de R$ 100 e no mês de dezembro, serão sorteados dois prêmios de R$ 200, e dois de R$ 300 e um de R$ 500. Quem participa do programa recebe benefícios do Estado, com desconto no IPVA, que varia conforme o número de notas obtidas.

Segundo o fiscal do município, Jorge Kremer, o primeiro passo para participar dos sorteios é fazer um cadastro no site do programa (nfg.sefaz.rs.gov.br), e ao realizar uma compra deve informar seu CPF para constar na nota fiscal. Após feito isso o consumidor estará concorrendo automaticamente. “É importante ressaltar que para concorrer é necessário ter feito o cadastro no site, caso contrário não adianta colocar o CPF na nota que não estará concorrendo”, explica Kremer.

Por daiane