Agricultura

A Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio trabalhou recentemente na execução de terraplenagem e abertura de silos trincheira nas propriedades rurais de Vilson Horn e Germano Käfer, em Linha 32, Danilo Schwarzer, em Forqueta Baixa, Geraldo de Vargas, em Palmas, Darci Gerhardt, no Passo do Corvo, Renê Lansing e Amarildo Rockenbach em Arroio Grande.

Os serviços foram realizados como forma de incentivo aos produtores rurais, considerando que o silo trincheira visa facilitar a rotina de trabalho, reduzir custos com o transporte e garantir a qualidade da silagem para o gado, uma vez que são instalados próximos às propriedades e local de trato dos animais. “O método economiza tempo, dinheiro e espaço, já que armazena grande quantidade de alimento por longo período num único local, ao fácil alcance do produtor”, explica o secretário da Agricultura, Eloir Lohmann. “Além das vantagens para o produtor, o investimento em silos trincheiras acarreta em economia para o município, liberando as máquinas para a execução de outros serviços do setor primário e infraestrutura geral do interior”, complementa Lohmann. A afirmativa leva em conta os mais de dois mil silos fechados no município durante o período de Safra e Safrinha, o que limita os demais atendimentos a estradas e área rural.

Outros serviços executados recentemente pela secretaria da Agricultura, como forma de incentivo ao produtor rural e sucessão familiar, foram terraplenagens e escavação de canaletas de dejetos para construção de Freestalls nas propriedades de Juliano Graff e Neiton Endler, ambos em Linha 32, além de construções e ampliações de pocilgas para terminação de suínos nas propriedades de José Schmitz, Sílvio Korte e Darci Gerhardt, do Passo do Corvo e Vanderlei Biasibetti, de Arroio Grande. Já em Forqueta foi executada terraplenagem para instalação de dois silos secadores com capacidade de 800 sacos cada, na propriedade de Éder Immich, visando armazenar e agregar valor ao grão. A secretaria também é responsável pela manutenção de acessos às propriedades rurais e auxílio nas estradas do interior.

Por daiane