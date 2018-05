Geral

Visando qualificar o atendimento às famílias das localidades do interior, a Administração de Arroio do Meio ampliou o serviço de recolhimento de lixo seco na zona rural. Comunidades que tinham coleta mensal, passam a contar com o serviço semanalmente, conforme roteiro pré-estabelecido com a empresa contratada via processo licitatório. O investimento anual no recolhimento de lixo será de R$ 1,2 milhão.

Segundo o Departamento do Meio Ambiente, responsável pela fiscalização do serviço, o recolhimento de lixo seco no interior era realizado pelas equipes das subprefeituras e Departamento de Serviços Urbanos até abril deste ano. A mudança foi implantada a partir de 1º de maio e está em fase de ajustes para melhor atender a comunidade. “Pedimos que os munícipes entrem em contato conosco para possíveis dúvidas e sugestões nesta fase de adaptação”, solicita a Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi.

Sobre a zona urbana, Rose explica que o recolhimento segue normalmente, conforme roteiro consolidado junto aos bairros. “Podemos incluir novas ruas a partir da manifestação dos moradores junto ao Departamento, mediante protocolo de solicitação”, afirma a Coordenadora. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 314, ou diretamente no Departamento/Prefeitura.

Recolhimento SEMANAL de LIXO SECO no INTERIOR, das 8h às 17h:

Terças-feiras: Passo do Corvo, Cascalheira, Dona Rita, Picada Arroio do Meio, Picada Café e Arroio Grande;

Quintas-feiras: Forqueta Baixa, Forqueta, Esperança de Rui Barbosa, Canudos e Linha 32;

Sábados: Morro Gaúcho, São Roque, Palmas, Bicudo, Morro São José e São José de Palmas.

Por daiane