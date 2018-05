Geral

Será lançado na noite de hoje, num evento para convidados no Clube Esportivo Arroio do Meio, o livro Biografias, da autora Neusa Alberton Bersch. A obra traz histórias de vida de 23 pessoas, com idades que variam entre 30 e mais de 80 anos. São homens e mulheres de variadas profissões e origens. Entre os personagens que compõem o livro estão pessoas de Arroio do Meio, Capitão, Travesseiro, Lajeado e que residem em Porto Alegre, mas têm raízes na Pérola do Vale.

O fruto do trabalho que teve cerca de um ano e meio de duração, terá 426 páginas e foi impresso pela Center Graf, de Santa Clara do Sul. A tiragem inicial é de mil exemplares, que poderão ser adquiridos no lançamento, diretamente com a autora ou ainda na Livraria Comann ou na Papiros ao investimento de R$ 80.

Por daiane