Geral

Em evento realizado na noite de sexta-feira, no Clube Esportivo Arroio do Meio, foi lançado o livro Biografias, da escritora Neusa Alberton Bersch. A obra reúne a história de 23 pessoas, de origens e trajetórias totalmente diferentes. O trabalho levou em torno de um ano e meio para ser concluído e o resultado era uma surpresa para todos os presentes, já que a autora não divulgou previamente quem foram as pessoas entrevistadas.

Ao falar sobre o gosto pela escrita, Neusa lembrou que sua primeira experiência foi no jornal O Alto Taquari, quando ainda era estudante do Colégio São Miguel. Foi a vencedora de um concurso de redação que tinha como premiação a publicação do texto no jornal, cujo recorte ainda tem guardado. Anos mais tarde atuou no jornal, onde pôde colocar em prática sua paixão por escrever e contar histórias de pessoas.

Disse que se emocionou ao ouvir muitas das histórias, pelo contexto, muitas vezes, recheado de dificuldades e superação. Afirmou estar feliz pela oportunidade de registrar a trajetória dessas 23 pessoas por quem tem grande admiração. Neusa agradeceu a todos que de alguma maneira ajudaram neste trabalho, em especial aos entrevistados e aos responsáveis pela revisão, diagramação e impressão.

Representando a Associação Literária do Vale do Taquari (Alivat), o jornalista José Alfredo Schieroldt, relatou que ficou impressionado com a autora ao ler o livro que conta a história de Sérgio Viesseri. Disse ser uma honra estar participando do lançamento, justamente no dia em que completava 60 anos de jornalista profissional. Parabenizou Neusa e ao povo de Arroio do Meio pela escritora que tem e desejou que ela possa contar muitas histórias.

Lauro Bergesch falou da importância do trabalho da escritora. Ressaltou que Neusa tem a capacidade de deixar registrada a história das pessoas, a exemplo do que fez no livro Empreendedores do Vale do Taquari – Ontem, Hoje e Amanhã, por ele idealizado.

A empresária Anelise Gerhardt, cuja biografia abre o livro, agradeceu pela oportunidade de ter sua história registrada, contando sua vida desde o início. Apaixonada por pessoas, Anelise observou que teve uma criação muito boa, na qual aprendeu honestidade, humildade, educação e respeito, valores que leva no coração e que a movem todos os dias.

Isoldi Bruxel, diretora do AT, elogiou a grande capacidade que Neusa tem de se envolver com o que escreve e o amor que coloca no seu trabalho, tirando o melhor de cada pessoa. Da mesma forma, chamou atenção para o talento da escritora em perceber grandes histórias em pessoas comuns.

O prefeito Klaus Werner Schnack parabenizou Neusa e sua família. Desejou sucesso e destacou a importância desse trabalho que deixa grandes histórias registradas para as futuras gerações.

Lurdes Zanatta Both, cuja história também é contada no livro, foi a última a se pronunciar. Disse que inicialmente ficou feliz com o convite e depois um pouco preocupada, pois achou que sua história não era especial para estar num livro. Falou um pouco de sua trajetória e destacou o trabalho que vem fazendo junto aos apenados do Presídio Estadual de Arroio do Meio. Ressaltou que nunca imaginou ter tanto empenho e alegria em poder fazer este trabalho que visa melhorar as condições dos detentos e assim dar esperança de dias melhores.

Após os pronunciamentos, Neusa entregou a cada um dos 23 personagens ou a familiares, um exemplar do livro com uma dedicatória personalizada. O evento seguiu com coquetel e autógrafos.

O livro de 426 páginas foi impresso pela Center Graf, de Santa Clara do Sul. A tiragem inicial é de mil exemplares, que podem ser adquiridos diretamente com a autora ou na Livraria Comann ou na Papiros ao investimento de R$ 80.

Os personagens do livro

Anelise Gerhardt

Angela Von Mühlen

Beatriz Rodrigues

Carla Cristina Telöken

César Luis Beneduzi

Ema Solange Barcella

Emma Alberton

Fabiane Petry

Fernando Fensterseifer

Ivo Spohr

Jean Zagonel

José Alsírio Kunrath

José Eduardo Ely

Juliana Meyer

Lauro Bergesch

Leandro Toson Caser

Liane Henz

Lurdes Zanatta Both

Marcelo Wickert

Maria Dolores Wallerius

Rosângela Majolo

Sérgio Viesseri

Solange Regina Puhl

Por daiane