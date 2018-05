Gauchão

Mesmo empatando no sábado em Lajeado em 0 x 0 com o Aimoré e perdendo na quarta-feira por 4 x 1 para o Pelotas, em Pelotas, o Clube Esportivo Lajeadense segue para a próxima etapa do Campeonato da Divisão de Acesso do Gauchão.

Os dois jogos foram de grande sofrimento para a direção, jogadores e torcedores do Lajeadense. No sábado, o 0 x 0 com o Aimoré ficou abaixo da expectativa. Na quarta-feira a derrota em Pelotas deixou todos de cabeça baixa, até que nos minutos finais da partida entre Bagé e São Gabriel, o São Gabriel marcou um gol e empatou a partida que perdia para o Bagé. Com este empate a equipe eliminada foi o Grêmio Bagé.

Diante destes resultados, a tabela de classificação apresenta o Pelotas com 26p, Aimoré 24p, Inter de Santa Maria 23p, Lajeadense 19p, Bagé 19p, São Gabriel 15p, Guarani 13p e Santa Cruz 06 pontos.

Com a classificação adquirida, o Lajeadense segue para a segunda fase, onde vai enfrentar o Ypiranga de Erechim numa melhor de duas partidas. O primeiro confronto está marcado para quarta-feira, 16, na Arena Alviazul, em Lajeado.

Por daiane