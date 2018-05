Política

O Cartório da 104ª Zona Eleitoral com sede em Arroio do Meio, informa à população de Pouso Novo que foram extintas três seções eleitorais que funcionavam no município durante a realização de pleitos com transferência destes eleitores para outras seções.

Foi extinta a urna de número 63 que funcionava na Escola da Barra da Duduia com transferência destes eleitores para a seção 36 que funciona no Salão de Medorema. Outro fechamento aconteceu com a urna de número 44 que estava instada no Esporte Clube Guarani de Barra do Fão. Os inscritos nesta seção devem votar na próxima eleição na urna de número 43 instalada na Escola Estadual de Pouso Novo. Também foi encerrada a urna de número 67 que funcionava em Arroio do Leite, com transferência destes eleitores para a urna 45 instalada na Escola Estadual de Pouso Novo.

Por daiane