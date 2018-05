Bocha

O Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, realizou na sexta-feira, dia 18, os jogos da rodada da volta da fase semifinal. A rodada apresentou em Linha Marinheira, a vitória do Bar Zanotelli por 2 x 0 contra Forquetinha e no bairro Imigrante/Lajeado, o Bar do Maneco venceu por 3 x 0 do Bar da Ivete.

Nesta sexta-feira inicia a disputa da final entre Bar do Maneco e Bar Zanotelli, campeão de 2017. A primeira partida será disputada na cancha do Bar do Maneco e a partida final na sexta-feira seguinte em Linha Marinheira. Cada partida vai ter três jogos de trios.

Por daiane