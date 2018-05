Obras

Iniciou essa semana a colocação da nova cobertura da Rua de Eventos de Arroio do Meio. O serviço está sendo executado pela Serralheria Majolo Ltda. e deve ser concluído até o final da próxima semana. Paralelamente está sendo finalizada a pintura do espaço e estrutura para reserva de 10 mil litros de água, por meio da instalação de dois tanques, para fins de reaproveitamento da água da chuva na limpeza da rua, praça e entorno, visando a sustentabilidade do espaço. As antigas telhas de policarbonato serão reaproveitadas em obras públicas e revestimento de lixeiras.

As próximas etapas são a instalação da parte elétrica, com lâmpadas e refletores em led e ornamentação artística que está sendo especialmente preparada para o local. A entrega da reforma e modernização da Rua de Eventos está marcada para sexta-feira, 25 de maio, junto à abertura da 2ª Gincana Arroio do Meio.

O investimento na obra é superior a R$ 230 mil, incluindo a troca total do telhado por telhas de aluzinco, pintura da estrutura de ferro, substituição de calhas e rede de drenagem, troca da rede elétrica e instalação de lâmpadas e refletores em led e novos pontos de tomadas trifásicas para melhor atender a demanda de eventos. Esta rede estará abrigada em eletrodutos para ampliar a segurança do local. A execução está por conta das empresas Serralheria Majolo Ltda, RGL Eletrificações Eireli, Forte Engenharia Eireli e Companor Construções Ltda, vencedoras de processo licitatório, assim como a Martarello Indústria de Ferro e Aço Ltda, fornecedora das telhas.

Para o prefeito Klaus Werner Schnack, “a reorganização da estrutura era necessária para atender as necessidades da comunidade, com eficiência e segurança”. Reunidas sob a nova cobertura, as integrantes do grupo Conversando sobre Turismo, que encontra-se mensalmente para debater ações de fomento ao turismo local, afirmam que a nova estrutura está superando as expectativas. “A ideia surgiu num dos nossos encontros e a partir disso a Administração Municipal providenciou projeto e orçamentos. Achamos melhor revitalizar tudo e de fato está ficando muito lindo e atrativo”, afirma a artista plástica Ivone Dutra Rheinheimer.

Por daiane