Agricultura

Até o dia 31 de maio de 2018 criadores de bovinos e bubalinos devem vacinar seu rebanho contra a febre aftosa. Todos os animais, independente da idade, devem ser imunizados. Cada animal deve receber 5 ml de vacina, não importando o peso e a idade. A dose deve ser aplicada na tábua do pescoço, de forma subcutânea ou intramuscular.

A vacina não é doada pelo Estado e, por isso, o proprietário do rebanho deve adquiri-la em casas agropecuárias e o comprovante da compra deve ser apresentado até, no máximo, 7 de junho, na Inspetoria Veterinária. Quem não comprovar a vacinação será autuado com multa inicial de R$ 1128,56 mais uma UPF por animal não vacinado.

Em Arroio do Meio devem ser vacinados cerca de 12.450 animais. Já em Marques de Souza a estimativa é que oito mil animais sejam vacinados contra a doença em 650 propriedades rurais.

Em Marques a nota da compra da vacina deve ser apresentada na Inspetoria Veterinária da secretaria de Agricultura, junto à prefeitura. No mesmo período de vacinação também ocorre o encaminhamento da semente de milho troca-troca. É importante o produtor ficar atento porque neste ano não haverá sobra de milho. Só irá receber a semente quem fizer o pedido.

Por daiane