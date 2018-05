Economia

Na região de abrangência da 13º Delegacia da Receita Estadual de Lajeado que atua em 43 municípios, a inadimplência com o IPVA ultrapassa os 11%. Nos seis municípios da microrregião do AT, a inadimplência é menor e gira entre 6% e 10%. São 1.119 veículos irregulares e em débito com a Receita Estadual por não pagar o tributo. Arroio do Meio é o município com maior número de devedores: 742 representando 8,52% da frota. Em valores, a inadimplência é de R$ 359.999,07. O prazo final para pagamento do tributo foi 23 de abril para as placas zero, encerrando assim o calendário de pagamento.

A maior inadimplência está em Marques de Souza. Nesse município 9,87% dos proprietários ainda não efetuaram o pagamento do tributo totalizando 132 veículos. O município com menor inadimplência é Forquetinha com 45 veículos em atraso, o que representa 5,87% da frota.

Em menor proporção, outros municípios da região também apresentam inadimplência próxima a 10% a exemplo de Pouso Novo e Capitão, onde a percentagem chega à 9,44% e 9,59, respectivamente. Nos dois municípios 141 veículos estão irregulares. Menor inadimplência está em Travesseiro: 7,91% o que totaliza 59 veículos em débito com a Receita Estadual.

As sanções

Os inadimplentes, além da perda dos descontos de Bom Motorista (de até 15%) e Bom Cidadão (até 5%), arcarão com multa de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto não pago, até o limite de 20%, mais a variação da taxa Selic. Depois de 60 dias em atraso, haverá um acréscimo de mais 5% e os débitos serão lançados em dívida ativa, com risco de envio para protestos no tabelionato de sua cidade. Também não poderão efetuar o licenciamento do veículo.

