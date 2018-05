Educação

Uma equipe do Sesc de Lajeado esteve reunida com o prefeito de Capitão, Paulo César Scheidt e um grupo de assessores, para apresentar vários projetos que a instituição oferece, através de parcerias com o município. Neste ano já aconteceu parceria com a Carreta Literária que esteve uma semana em Capitão em fevereiro. Para o final de maio está sendo organizado o Dia do Desafio. O município também está se integrando ao programa Sorrindo para o Futuro, com avaliação odontológica dos alunos das escolas e entrega de kits de higiene bucal. A secretaria da Educação também vai contar com o Sesc para a realização da Feira do Livro entre os dias 17 e 20 de julho, através da parceria com escritores e atrações culturais, artísticas e esportivas.

Por daiane