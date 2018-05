Geral

O novo roteiro turístico de Arroio do Meio já tem data para ser lançado – 9 de novembro, durante a Expovale 2018. Até lá, o grupo de empreendedores que vêm se reunindo mensalmente desde 2017 para encontros de capacitação, tem muito trabalho pela frente. O último encontro ocorreu dia 8 de maio, na Cabanha Duas Meninas, do empreendedor Joner Kern, que cria cavalos crioulos para fins de exposições morfológicas e melhoramento da raça animal.

Na ocasião, profissionais ligados ao Sebrae apresentaram propostas de marketing e gestão, para avançar nos estudos referentes à posição do grupo no mercado do turismo de natureza e nome do roteiro, em fase de definição entre os empreendedores. “Arroio do Meio tem o diferencial do interesse e envolvimento do Poder Público no fomento ao turismo”, ressaltou o consultor do Sebrae, Diego Zenkner, na oportunidade. O próximo encontro será dia 30 de maio, na empresa Sulati.

O projeto integra 11 empreendedores locais do ramo do Turismo, incluindo gastronomia, hotelaria, agroecologia, espaços de lazer, esportes radicais e artesanato, e se soma ao roteiro turístico Caminhos da Forqueta, formatado desde 2012. Entre as ações do projeto orientado pelo Sebrae, estão encontros de qualificação, viagens e visitas técnicas para troca de boas práticas, participação em feiras e seminários do setor e consultorias individuais para cada atividade. De 18 a 22 de junho, o grupo fará uma visita técnica à cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O fomento ao turismo local é um dos frutos do grupo Conversando sobre Turismo, formado por empreendedores do ramo e Poder Público, que reúne-se mensalmente na Casa do Museu. Durante os encontros debatem programações e decorações para a área central da cidade, além de outras iniciativas de fomento ao turismo e comércio local. Entre as mais recentes, está a revitalização da Rua de Eventos, em fase de conclusão.

O curso de qualificação do novo roteiro turístico faz parte de um projeto do Sebrae, sendo que o investimento é uma parceria entre empreendedores, Sebrae e município.

