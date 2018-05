Geral

O Clube Esportivo Arroio do Meio (Ceam) sedia na noite da próxima sexta-feira, dia 18, o lançamento de mais um livro da arroio-meense Neusa Alberton Bersch. A obra Biografias traz histórias de vida de 23 pessoas, com idades que variam entre 30 e mais de 80 anos. São homens e mulheres de variadas profissões e origens. Entre os personagens que compõem o livro estão pessoas de Arroio do Meio, Capitão, Travesseiro, Lajeado e que residem em Porto Alegre, mas têm raízes na Pérola do Vale.

Apaixonada por contar a vida como ela é, Neusa relata as experiências e os aprendizados destes 23 escolhidos, o que inclui passagens boas e outras de grande superação e luta. “Sempre gostei de falar sobre pessoas, histórias reais. Todo mundo tem uma história. As vezes falta lapidar, permitir que ela seja lapidada. O livro traz histórias de pessoas com participação muito ativa nas comunidades. São expoentes e referência na comunidade”, destaca, observando que o trabalho também é uma maneira de deixar essas trajetórias registradas para as gerações futuras.

Os entrevistados também foram instigados a falar sobre seus pais, já que a ideia inicial era lançar o livro nas proximidades do Dia dos Pais. “Essas pessoas perseguiram seus objetivos, algumas são verdadeiras fortalezas e passaram por situações que não é qualquer um que suportaria. São histórias de coragem que podem inspirar a muitos de nós”, adianta a escritora, que faz mistério sobre a identidade das pessoas que compõem o livro.

O fruto do trabalho que teve cerca de um ano e meio de duração, terá 426 páginas e foi impresso pela Center Graf, de Santa Clara do Sul. A tiragem inicial é de mil exemplares, que poderão ser adquiridos na noite do lançamento, ou diretamente com a autora ou ainda na Livraria Comann ou na Papiros ao investimento de R$ 80.

Este será o quinto livro escrito ou co-escrito por Neusa. O primeiro – Entre Memórias – foi lançado em 2004, escrito em parceria com Claci Gasparotto e relata a trajetória política de homens e mulheres dos municípios que se emanciparam de Arroio do Meio. Foram mais de 200 histórias. Na sequência as duas escreveram a obra Essas Mulheres, lançado em 2010, e que conta a biografia de 48 mulheres.

Em carreira solo, Neusa escreveu o livro Empreendedores do Vale do Taquari – Ontem, Hoje e Amanhã, idealizado por Lauro Bergersch e que faz um apanhado de 21 empresas da região, bem como dos empreendedores por trás delas.

A arroio-meense também registrou em livro a trajetória de Sérgio Viesseri, que reside em Porto Alegre. A obra Disciplina Inciativa Determinação relata sua história, com destaque para o que aprendeu com os pais e a vida no interior.

Graças a esse trabalho, foi convidada a resgatar parte da história de Sheun Ming Ling e da esposa Lydia Wong Ling, na época em que residiram em Santa Rosa. Sheun foi o fundador da Olvebra e mais tarde, mudou-se para Porto Alegre e passou a atuar em outro segmento. Hoje a família possui negócios em setores diversos e em vários países. A família mantém o Instituto Ming, com sede em Porto Alegre, que faz um forte trabalho voltado para a educação.

