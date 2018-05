O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O Círculo de Amigos de Boppard, que atua em apoio às ações do intercâmbio entre as cidades-irmãs Boppard, na Alemanha e Arroio do Meio, realiza segunda-feira, dia 07 de maio, às 19h30min, nas dependências da secretaria de Educação e Cultura, a reunião geral ordinária do primeiro semestre de 2018.

Na ocasião será submetida aos membros do Círculo a minuta da alteração do regulamento da entidade. A experiência dos anos iniciais do intercâmbio – desde 2013 – sugere melhorias no texto, além do que são necessárias adequações à legislação municipal que regulamenta a concessão do incentivo oficial aos participantes.

A reunião é aberta aos interessados, mesmo a pessoas que ainda não tenham tido participação no Círculo.

INTERCÂMBIO COM BOPPARD: QUEM PODE PARTICIPAR?

A oportunidade é dada a jovens de Arroio do Meio. Requer-se que estejam com o Ensino Básico concluído ou em curso e se encontrem na faixa etária de 16 até 23 anos. O custo da viagem e estada por dez dias em Boppard, para os participantes, é de 50% das despesas do voo para a Alemanha e do seguro obrigatório.

O próximo grupo de Arroio do Meio viajará em 2019 e sua constituição obedecerá ao edital que, na ocasião, será publicado pela prefeitura.

Durante a estada em Boppard, aquela cidade-irmã oferece hospedagem, alimentação, transporte e um variado programa de atividades, com o objetivo maior de abrir caminhos e oportunidades para os visitantes.

Em outubro deste ano jovens de Boppard estarão em Arroio do Meio durante dez dias. Aqui famílias voluntárias os acolherão, oferecendo-lhes hospedagem e as refeições da manhã e da noite, levando-os aos pontos de encontro do grupo e interagindo com eles, de modo que se sintam bem na comunidade.

A participação de jovens e suas famílias nas reuniões do Círculo de Amigos de Boppard, bem como a oferta de hospedagem para os visitantes em outubro, são itens que, em futuras viagens a Boppard, somarão pontos para os candidatos.

A partir do dia 08 de maio serão aceitas inscrições de famílias interessadas em acolher os visitantes de Boppard no mês de outubro. Em data a ser divulgada será feito o devido sorteio no caso de haver mais ofertas de hospedagem do que necessário.

Por daiane