Economia

A Caixa Econômica Federal vai diminuir 38% os juros da linha de capital de giro voltada para médias e grandes empresas. Com isso, a taxa mínima mensal, que já está em vigor, passou de 1,37% para 0,85%. A medida vai beneficiar 21 mil empresas do país com faturamento anual superior a R$ 30 milhões.

O banco possui R$ 11 bilhões de orçamento para a linha de capital de giro, que será direcionado a médias e grandes empresas, que movimentam grande parte do PIB brasileiro, dando mais sustentabilidade às operações.

O objetivo da Caixa a partir do corte nos juros, segundo o gerente da agência de Arroio do Meio, Giovane Montanha Fernandes, é estimular a atividade econômica e incentivar mais investimentos e contribuir para geração de emprego e renda no país. “A Caixa tem reduzido a taxa de juros para o crédito de todo o porte de empresas, alinhando as taxas com a redução a Selic”, observa.

As linhas de capital de giro não têm destinação específica e financiam investimento com pagamento flexível, adequadas às necessidades do cliente, com prazo de até 48 meses. Os recursos podem ser utilizados para alavancar o crescimento da empresa contratante, para pagamento de salários e fornecedores ou ainda para a readequação do endividamento.

Há duas semanas a instituição reduziu os juros do crédito imobiliário para financiamento pessoa física com recursos da poupança. Além disso, o banco aumentou a cobertura de financiamento do imóvel usado de 50% para 70%.

Por daiane