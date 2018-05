Futebol Amador

O 5º Campeonato de Futebol de Capitão – Copa Sicredi, promovido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, realizou no domingo, dia 06, a primeira partida da final entre as equipes do Sete de Capitão e o Internacional de São Luiz. A disputa, que aconteceu no campo do Sete de Capitão, terminou com vitória do Sete pelo placar de 1 x 0, gol marcado pelo zagueiro Everton, cobrando falta.

A partida da volta está marcada para domingo, dia 13, em São Luiz, com início previsto para às 15 horas. O Sete precisa apenas de um empate para ser campeão. O Internacional de São Luiz precisa vencer nos 90min, por qualquer resultado para levar a decisão para os pênaltis.

Por daiane