O Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 8ª Copa Sicredi, promovida e organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 06, a primeira rodada da final do campeonato que teve disputa na categoria de aspirantes entre Rui Barbosa e Forquetense e nos titulares entre Rui Barbosa e Sete de São Caetano. Os dois jogos, que aconteceram no campo do Rui Barbosa precedidos de solenidade com entoação do Hino Nacional, tiveram a presença de um expressivo número de torcedores.

Pela categoria de titulares, Rui Barbosa e Sete não fugiram da regra de uma primeira final de campeonato com muitas precauções por parte dos dois técnicos. O Sete foi um pouco mais ousado, principalmente no primeiro tempo quando criou algumas situações de gol que pararam nas mãos do goleiro Mateus Bruxel, do Rui Barbosa, escolhido craque do jogo. No restante a partida se apresentou equilibrada e com um bom nível disciplinar com a apresentação de apenas quatro cartões amarelos por parte do árbitro Vinicius Machado, que advertiu Jean e Djeferson (Rui Barbosa); Pastel e Mariano (Sete).

Última rodada

A rodada final do campeonato acontece domingo, dia 13, no campo do Sete, em São Caetano. Pela categoria de titulares, a decisão do título coloca frente a frente as equipes do Sete, treinado por Pantera e o Rui Barbosa, comandado por Ademir Ajardo. Qualquer uma das duas equipes que vencer nos 90min será o campeão. No caso de um novo empate, a decisão vai para a prorrogação, onde o Rui Barbosa tem vantagem de jogar por um empate por ter melhor campanha na primeira fase.

