Futebol Amador

A Copa Integração de Futebol de Campo promovida pela Aemaso de Marques de Souza realizou no domingo, dia 06, os jogos da rodada da volta das quartas de final. A rodada teve em Marques de Souza, Brasil 2 x 3 XV de Novembro. Na prorrogação o XV de Novembro voltou a vencer por 1 x 0. Em Picada Aurora, 25 de Julho perdeu por 2 x 1 para o Primavera no tempo normal. Na prorrogação o Primavera voltou a vencer por 2 x 1. Em Forquetinha, o Nacional aplicou 3 x 1 no Minuano. O resultado levou a decisão da vaga para a prorrogação, onde as duas equipes empataram em 1 x 1.

Após esta rodada passaram para a fase semifinal o Brasil de Marques de Souza, XV de Novembro de Sério, Primavera de Linha Primavera e o Nacional de Forquetinha. Domingo, dia 13, será realizada a rodada de ida da fase semifinal reunindo em Marques de Souza, Brasil x Nacional e em Linha Primavera, Primavera x XV de Novembro. Os jogos iniciam às 15 horas.

Por daiane