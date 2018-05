Bocha

O Campeonato Integração de Bocha Noturno – Copa Sicredi, realizou na sexta-feira, dia 04, os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final, onde se enfrentaram Bar Zanotelli 2 x 0 Travesseirense, Cruzeiro de Linha Bastos 3 x 0 Bar da Ivete; Forquetinha 3 x 0 Picada Flor e Bar do Maneco 2 x 1 Santana de Encantado.

Após esta rodada continuam no campeonato as equipes do Bar Zanotelli, Bar da Ivete, Forquetinha e Bar do Maneco. Nesta sexta-feira, dia 11, jogam pela rodada de ida da fase semifinal em Travesseiro, Bar da Ivete x Bar do Maneco e em Forquetinha, Forquetinha x Bar Zanotelli. Cada partida é disputada por três jogos de trios.

Por daiane