Bocha

O Campeonato de Bocha para Veteranos de Capitão realizou no sábado, dia 12, os jogos da rodada da volta da fase semifinal, onde se enfrentaram Bar Zanotelli 0 x 2 São Jacó e Harmonia 2 x 2 Picada São Paulo. Classificaram-se para final as equipes de Picada São Paulo e São Jacó. Sábado, dia 19, começa a decisão do título com a primeira partida na cancha de Picada São Paulo. Cada partida é disputada por dois jogos de duplas e dois jogos de trios.

