Bocha

O Campeonato de Bocha para Veteranos de Capitão teve continuidade no sábado, dia 19, com a realização da primeira partida da final do campeonato que reúne as equipes de Picada São Paulo e São Jacó. A primeira final foi realizada em Picada São Paulo, terminando com placar de 2 x 2. Sábado, dia 26, acontece a partida da volta na cancha do São Jacó. Cada partida é disputada por dois jogos de duplas e dois jogos de trios.

Por daiane