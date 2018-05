Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou rodada no sábado, dia 12, pelo Campeonato de Bocha Força Livre – Taça Supermercado Marel/Chapeação Central. Pela 1ª Divisão, jogaram pela rodada de ida São José 7 x 1 Passo do Corvo e Esperança-RB 5 x 3 Brasil. Pela 2ª Divisão, jogaram pela rodada da volta da fase semifinal Pituca 0 x 6 Guarani e Forquetense 1 x 2 Amigos.

Neste sábado teremos a rodada da volta da fase semifinal da 1ª Divisão, reunindo no Passo do Corvo, Passo x São José e em Bicudo, Brasil x Esperança-RB. Pela 2ª Divisão, teremos o início da decisão entre Guarani x Amigos. A primeira partida acontece sábado nas canchas do Guarani, em Arroio Grande. Cada partida terá a disputa de oito jogos, sendo quatro de duplas e quatro de trios. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane