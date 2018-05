Carta Branca

No Brasil o mercado de livros não reserva muito espaço para as biografias. Cá entre nós, eu acho isso uma pena, pois o gênero é fascinante. Nos Estados Unidos é diferente. Todos os figurões da política, da economia e das artes encontram biógrafos interessados em lhes narrar a vida e certamente um público imenso à espera dos lançamentos. Lá a toda hora se publicam também biografias novas de personagens antigas, que continuam despertando interesse.

É o caso de mais uma biografia do presidente John Kennedy.

*****

Em inglês, o título deste livro sobre Kennedy é: “An unfinished life”, que se pode traduzir como, “Uma vida que não acabou”. Seu autor é um historiador importante chamado Robert Dallek. A novidade maior da obra é a demonstração de que Kennedy tinha mais problemas de saúde do que se imaginava, mas que isto interferiu pouco no seu ofício. Aliás, a análise da agenda do Presidente mostra que ele foi um trabalhador incansável e que, por outro lado, os casos amorosos que manteve tampouco afetaram o ritmo do trabalho. Já no terreno sentimental, a maior revelação é a existência de uma estagiária jovem e bonita, cuja principal responsabilidade era fazer companhia ao Presidente em suas viagens. A história, como não poderia deixar de ser, lembra Monica Lewinsky, a estagiária especial do Presidente Bill Clinton.

*****

E por falar em Clinton, cabe citar o livro de memórias de Hilary Clinton, que foi lançado logo depois que ela deixou a condição de primeira-dama. Em português, a obra se intitula “Vivendo a História”. Neste caso, a curiosidade fica por conta do preço que a editora pagou adiantado pelos direitos autorais. Nada mais, nada menos do que 8 milhões de dólares. Custando uma tal fortuna, seria de imaginar que a obra contivesse revelações bombásticas. Mas qual, o livro apenas relata os oito anos vividos na Casa Branca e não lava nenhuma roupa suja. Nem pra remédio.

*****

Aqui no Brasil, uma biografia notável focaliza José Alencar, o ex- vice-presidente nos dois mandatos de Lula. O livro se intitula “José Alencar – amor à vida”. Foi lançado no final de 2010, alguns meses antes da morte de Alencar. Além de contar a história do menino pobre que se tornou um dos homens mais ricos e mais importantes do país, o livro é muitíssimo bem escrito pela jornalista Eliane Cantanhêde. Por módicos R$ 39,90, oferece 364 páginas de uma leitura deliciosa. E, além de tudo, a chance (rara) de apreciar um figurão da república vivendo e morrendo com toda a dignidade.

Por daiane