Agricultura

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio realiza na próxima quarta-feira, dia 16, a assembleia geral com discussão e votação do relatório de atividades da diretoria e do relatório financeiro. A assembleia ocorre no subsolo do Salão Paroquial, com primeira chamada às 13h30min e segunda e última às 14h.

Na mesma tarde e local será realizada a assembleia geral da Associação Comercial do Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio, com discussão e votação do relatório financeiro. O início está previsto para às 14h45min em primeira chamada e às 15h em segunda chamada.

O STR também convida os associados para a reunião no Guararapes no dia 15, às 9h, quando serão discutidas as prioridades para a Consulta Popular de 2018. A ideia é incluir recursos para a agricultura.

Por daiane