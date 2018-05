Agricultura

Ocorreu na manhã de ontem nas dependências da secretaria da Agricultura de Arroio do Meio a abertura da 3º edição do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Participaram da cerimônia de abertura autoridades municipais, integrantes da Emater, do STR, entidades beneficiadas, produtores e beneficiários do Programa Bolsa Família, aptos a receber os alimentos. Na ocasião foram entregues os kits com verduras, frutas, legumes, melado, feijão, aipim, batata doce, conservas e compotas diversas.

Cada uma das 140 famílias beneficiadas pelo programa recebe mensalmente aproximadamente 25 quilos de alimentos provenientes de 19 propriedades familiares de Arroio do Meio que participam do programa. Entidades como a Amai e a Amam também são beneficiadas e recebem os alimentos semanalmente.

A expectativa para essa edição é distribuir 20 mil quilos, superando assim a marca da última edição que foi de 19.300 quilos. Os recursos disponíveis, provenientes do governo federal, totalizam R$ 85 mil. Podem integrar o programa agricultores familiares com a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) em dia. Ao entregar o alimento é confeccionada uma nota fiscal em nome do produtor que recebe o pagamento através do Banco do Brasil.

Por daiane