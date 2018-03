Agricultura

O trabalho de terraplenagem nos municípios que terão unidades dos condomínios avícolas do Projeto ASA, da Dália Alimentos, deve se encerrar até 31 de março. Este é o prazo para que as áreas estejam limpas, de acordo com o cronograma elaborado. Após esta data, as etapas incluem início das escavações e fundações para começo das obras civis.

No total serão nove condomínios com oito pavilhões cada e capacidade para alojar 275 mil aves por lote. Estes frangos irão abastecer o frigorífico de aves que está em fase de construção no município de Arroio do Meio, na localidade de Palmas, e capacidade inicial para abate de 55 mil aves por dia.

Quanto aos condomínios avícolas – também chamados de núcleos de produção de aves de corte de forma associativa – serão nove empreendimentos. Seis municípios já definiram e legalizaram as sete áreas, inclusive, com serviço de terraplenagem em ritmo intenso. São parceiros do projeto os municípios de Vespasiano Corrêa, Encantado, Anta Gorda, Mato Leitão, Venâncio Aires e Marques de Souza.

Indústria segue com obras

Toda a parte de montagem do sistema de frigorificação da unidade industrial está em estruturação. Segundo o gerente da Divisão Frango de Corte, Pedro Raul Mallmann, estão sendo instalados os equipamentos de geração de frio da sala de máquinas, realizada a montagem do túnel de congelamento e das linhas de condução de amônia. Também estão sendo instaladas todas as paredes isotérmicas, internas e externas, da planta. O investimento no frigorífico e nas fábricas de ração e farinhas de ossos e de carnes será de R$ 95 milhões. O empreendimento está sendo construído em Palmas, no município de Arroio do Meio.

Por daiane