Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa Sicredi, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 25, os jogos da 2ª rodada da primeira fase. Nas seis partidas das duas categorias foram marcados 12 gols com registro de 30 cartões amarelos e três expulsões.

Pela categoria de titulares, jogaram em Forqueta, Forquetense x Rui Barbosa. Com arbitragem de Juarez Mello Júnior, o Rui Barbosa venceu de virada por 2 x 1. O Forquetense marcou através de Edinho e o Rui Barbosa através de Andrei Träsel e Raí. O craque foi Djeison (Rui Barbosa). Cartão amarelo para Rodrigo (Forquetense); Jean e Gustavo (Rui Barbosa).

Em Picada Arroio do Meio, Amigos e Sete ficaram no empate em 0 x 0 com arbitragem de Mateus Quirino. Cartão amarelo para Rogério, Cássio, Diego Marder e Edu (Amigos); João Borba e China (Sete). O craque foi Daia (Sete).

Em Rui Barbosa, outro empate em 0 x 0 entre Esperança e Cruzeiro. A arbitragem foi de Alex Weiss. Cartão amarelo Kevin (Esperança); Dutra e Anderson (Cruzeiro). O craque foi Caio (Esperança).

Pela categoria de aspirantes, jogaram Forquetense 2 x 2 Rui Barbosa. Gols de Carlos e Yago (Forquetense); Leonardo e César Geske (Rui Barbosa). O craque foi Rafael Reckziegel (Rui Barbosa). No apito esteve Fabiano dos Santos que deu cartão amarelo para Yago, Vitor, Juliano, Welinton, Robson e Flávio (Forquetense); Vandriel (Rui Barbosa). Guilherme (Rui Barbosa) foi expulso e suspenso por duas partidas.

A partida entre Amigos x Sete terminou com vitória do Amigos por 3 x 1. Gols de Gabriel Cardoso para o Amigos e Márcio para o Sete. Gabriel Cardoso foi o craque. Arbitragem foi de Alexandre Horn que aplicou cartão amarelo para Edemilson (Amigos); Gustavo e Felipe (Sete).

Com arbitragem de Edimilson Santos, Esperança e Cruzeiro terminou com vitória de 2 x 0 do Cruzeiro com gols de Alex, também escolhido craque. Cartão amarelo para Matheus, Maurique e Marciano (Esperança); Agenor, Cleiton, Douglas, Arthur e Egon (Cruzeiro). Rubilar, do Esperança e Maikon, do Cruzeiro foram expulsos e suspensos por duas partidas.

Jogos para domingo

Domingo, dia 04, será realizada a 3ª rodada, quando jogam em São Caetano, Sete x Cruzeiro; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Esperança e em Forqueta, Forquetense x Amigos. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane