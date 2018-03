Obras

Será concluída na próxima semana a pavimentação com pedras de basalto da rua São Martinho, bairro Rui Barbosa, Arroio do Meio. O calçamento beneficia 10 lotes, num total de 720m² de área pavimentada, entre as ruas Mathias Huppes e José Trasel. Outros dois trechos ao longo da via foram pavimentados anteriormente.

A obra foi executada de forma associativa, que prevê o financiamento do material, contratação da empresa e mão de obra por parte dos moradores. Já a prefeitura é responsável pelos serviços de elaboração do projeto de engenharia, cedência de máquinas e tubulação para a execução dos serviços de drenagem, terraplenagem e patrolamento da via, além de acompanhar e fiscalizar o andamento da obra.

Em visita à obra na última semana, a vice-prefeita Eluise Hammes elogiou a iniciativa dos moradores. “São iniciativas como essa que agilizam o avanço das pavimentações nos bairros, proporcionando mais conforto às famílias”.

O modelo associativo possibilita solução rápida para moradores de loteamentos antigos, onde o calçamento não era previsto na aprovação dos mesmos. Desde 2014 os loteamentos urbanos são aprovados mediante infraestrutura completa, de acordo com a Lei 3.269/2014, que prevê a responsabilidade exclusiva do loteador na instalação de redes de drenagem pluvial, iluminação pública e pavimentação. Mais informações na secretaria de Planejamento/prefeitura, ou pelo fone (51) 3716-1166, ramal 210.

Por daiane