Gauchão

O Clube Esportivo Lajeadense inicia domingo, dia 04, uma caminhada para retornar à elite do futebol gaúcho, onde estava até o ano de 2016, disputando o Campeonato Gaúcho, quando caiu para a Divisão de Acesso (2ª Divisão). A primeira tentativa para retornar foi em 2017, quando a equipe ficou próximo da conquista da vaga perdendo para o Avenida de Santa Cruz do Sul.

Com uma nova diretoria, liderada pelo presidente Alexandre Sebben e um novo planejamento que definiu uma meta de colocar o Lajeadense numa posição de destaque no futebol nacional até 2026, o clube inicia domingo a sua participação na Divisão de Acesso, sob o comando técnico de Daniel Franco, que tem em suas mãos um elenco de jogadores jovens que recebeu o acréscimo e a experiência do cabeça de área Wellington Monteiro, Campeão do Mundo pelo Internacional em 2006.

Preparação

A expectativa é por um bom começo na competição. Vários foram os jogos preparatórios realizados com equipes amadoras e profissionais. O último jogo treino foi na sexta-feira, quando jogou na Arena Alvi Azul e empatou em 0 x 0 com a equipe do Esportivo de Bento Gonçalves, que também integra a Divisão de Acesso.

Primeiro adversário

O primeiro adversário do Lajeadense na Divisão de Acesso será o Esporte Clube Pelotas. A partida acontece domingo, dia 04, na Arena Alvi Azul com início às 18 horas.

Próximos adversários

Depois o Lajeadense tem pela frente na primeira fase as equipes do Aimoré, dia 11, em São Leopoldo; dia 18, joga em Lajeado com o Grêmio Bagé; dia 21, em Santa Cruz do Sul com o Santa Cruz FC; dia 25, volta a jogar em Lajeado com o São Gabriel; dia 28, enfrenta em Lajeado o Internacional de Santa Maria e dia 31 de março, encerrando o primeiro turno, joga em Venâncio Aires com o Guarani. Na primeira fase os jogos acontecem em turno e returno.

Por daiane