O Departamento Municipal da Terceira Idade de Arroio do Meio convida os grupos de idosos e comunidade em geral para participar da Celebração da Quaresma, a realizar-se no dia 14 de março (quarta-feira), a partir das 13h30min, no Centro Social/Comunidade Luterana São Paulo.

A tarde será marcada pela Celebração Ecumênica conduzida por representantes das Igrejas Católica e Evangélica, com momento de reflexão sobre o período, seguido de momento de integração com lanche compartilhado. Os interessados devem confirmar presença até dia 12 de março, através do fone (51) 3716-1166, ramal 303. Sugere-se que os participantes tragam um quilo de alimento não perecível, para ser doado posteriormente à Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai).

Reunião com os presidentes dos grupos:

Os presidentes dos 20 grupos da Terceira Idade de Arroio do Meio estão convocados a participar da reunião que ocorre na quarta-feira, 7 de março, a partir das 13h30min, na secretaria de Educação e Cultura. Na pauta principal, serão tratadas as programações dos idosos previstas para 2018.

Por daiane