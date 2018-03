Futebol Amador

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, coordenado por Alexandre Possamai (Pelego) deu prosseguimento no domingo, dia 25, com os jogos do 5º Campeonato de Futebol de Capitão – Copa Sicredi. O certame tem a participação do Sete, Inter de São Luiz, Fluminense de São Jacó, Brasinha de Alto Palmas e o Guarani de Linha Argola.

A rodada de domingo com a disputa de duas partidas aconteceu no campo do Brasinha de Alto Palmas, onde se enfrentaram na primeira partida da tarde Sete 0 x 1 Internacional de São Luiz e na segunda partida da tarde, Guarani de Linha Argola 1 x 1 Fluminense de São Jacó.

Jogos para domingo: Domingo, dia 04 de março, será realizada a 3ª rodada no campo do Internacional de São Luiz, onde jogam às 14 horas, Brasinha x Guarani de Linha Argola e Fluminense x Sete de Capitão.

Por daiane