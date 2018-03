Futebol Amador

A Aemaso de Marques de Souza iniciou no domingo, dia 25, os jogos da Copa Integração de Futebol de Campo. O certame tem a participação do Brasil de Marques de Souza, Cruzeiro de Linha Bastos, Nacional de Forquetinha, XV de Novembro de Sério, Minuano de Canudos do Vale e o 25 de Julho e o Primavera de Cruzeiro do Sul.

Na rodada de abertura, realizada no Cruzeiro de Linha Bastos, em Marques de Souza, jogaram de manhã Nacional 3 x 3 XV de Novembro. De tarde se enfrentaram Brasil 2 x 2 25 de Julho e Cruzeiro 0 x 2 Primavera.

A 2ª rodada será realizada domingo, dia 04 de março, no XV de Novembro de Sério, onde jogam às 10 horas, Minuano x Primavera; às 14 horas, Cruzeiro x 25 de Julho e às 16 horas, XV de Novembro x Brasil. O torneio é disputado com categoria e turno único com três partidas por domingo.

Por daiane