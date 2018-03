Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio, inicia em março o Programa de Interiorização nas comunidades do interior. Trata-se do atendimento itinerante do Gabinete do Executivo nos distritos, com a presença do prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes e secretários municipais.

A primeira etapa do programa será dia 15 de março (quinta-feira), no distrito de Palmas. A programação inclui visita às propriedades rurais e empresas pela manhã e atendimento ao público à tarde, na subprefeitura. Na outra semana, dia 22, a comitiva migra para o distrito de Arroio Grande, com a mesma sistemática de trabalho. Em abril a agenda segue com o atendimento ao distrito de Forqueta. Nestes dias não haverá atendimento ao público no Gabinete do Executivo, já que o prefeito estará nas comunidades. O principal objetivo do programa é prestigiar as subprefeituras e as comunidades do interior.

