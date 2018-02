Educação

A secretaria da Educação de Travesseiro está anunciando para quinta-feira, dia 15, a solenidade de abertura oficial do ano letivo com a participação de professores dos municípios de Travesseiro, Pouso Novo, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia e Marques de Souza. O evento está agendado para o Auditório da Escola Estadual Monsenhor Seger, com início às 16 horas, com a encenação da peça teatral “Retrato–Revelando histórias” com o grupo teatral Luz & Cena e na sequência, palestra motivacional com Jorge Trevisol.

Na Escola Municipal Pedro Pretto, o início do ano letivo está marcado para segunda-feira, dia 19, já com o turno integral. Somente nas quartas-feiras, na parte da tarde, os alunos são liberados, nos demais dias da semana as aulas ocorrem nos turnos da manhã e tarde.

