Municípios

A secretaria da Saúde de Travesseiro vem realizando desde o mês de novembro de 2017, uma campanha de prevenção ao câncer da próstata, reunindo homens com idade a partir dos 40 anos. No decorrer da semana passada foram realizadas palestras e consultas individuais na Unidade Básica de Saúde, da Sede, com os médicos urologistas, Cláudio Loureiro e Gustavo Friedler. Cerca de 150 homens acompanharam o projeto, onde conheceram maneiras de combater e prevenir a doença.

No Brasil o exame só é exigido a partir dos 50 anos de idade. Porém, no município de Travesseiro, o acompanhamento para todos os homens é realizado a partir dos 40 anos. A secretária da Saúde, Eloise Zanatta, afirma que a prevenção é o melhor caminho e que o município de Travesseiro vem se esforçando para oferecer à população condições mais eficazes de cuidados da saúde.

Por daiane