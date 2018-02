Geral

O feriado de Carnaval não é nacional, por isso é optativo. Órgãos públicos, empresas privadas e comércio em geral podem optar por abrir suas portas ou não, estendendo a folia até terça ou quarta-feira, alternativa adotada por algumas empresas. A opção depende de cada instituição. No comércio, a decisão de abrir as lojas fica a critério de cada lojista. Porém a CDL de Arroio do Meio orienta que os comerciantes afixem cartazes em suas vitrines informando a decisão aos clientes.

Os supermercados também atenderão em horário diferenciado. Dália e Marel atenderão normalmente durante todo o feriado. Já o supermercado Languiru fechará as portas na terça-feira, abrindo normalmente na segunda e quarta-feira. O supermercado Arroiomeense atenderá em horário diferenciado somente na terça-feira-feira: das 8h ao meio-dia. Demais dias o atendimento será normal.

Da mesma forma as prefeituras da microrregião atenderão em horários diferenciados. Não atenderão ao público na segunda e terça-feira as prefeituras de Arroio do Meio, Capitão e Pouso Novo, voltando às atividades normais na quarta-feira. Segunda e terça-feira será de ponto facultativo na prefeitura de Travesseiro, sem atendimento ao público. Na quarta-feira o atendimento será normal. Já a prefeitura de Marques de Souza atende normalmente na segunda e quarta-feira. Na terça-feira o ponto será facultativo.

A Delegacia de Polícia de Arroio do Meio não atenderá na segunda e terça-feira de Carnaval retornando às atividades somente às 13 horas de quarta-feira. Boletins de Ocorrência devem ser feitos na Delegacia de Pronto Atendimento em Lajeado. Da mesma forma o Fórum, Promotoria e Defensoria Pública retornam às atividades ao meio-dia de quarta-feira. Já a Agência dos Correios do município retorna o atendimento na quarta-feira pela manhã em horário normal.

As agências bancárias não atenderão ao público na segunda e terça-feira. Abrem somente ao meio-dia de quarta-feira, com exceção do Banrisul que retorna às 11 horas e do Sicredi que retorna às atividades às 9h30min de quarta-feira, com horário normal.

Os itinerários de ônibus não sofrerão alteração na segunda-feira. Na terça-feira, as empresas: Cé, Arroio do Meio e T Mais, suspenderam os itinerários. As empresas Oasis e Expresso Azul farão horário de domingo. Já a empresa Bento fará horário normal com pequenos ajustes.

Por daiane