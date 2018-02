Agricultura

Se realiza amanhã, dia 10 de fevereiro, a segunda feira de peixe do ano em Arroio do Meio. Promovida pela família do piscicultor Dirceu Scheid, Secretaria Municipal de Agricultura e Emater-RS/Ascar, a feira inicia às 9h e se estende até que houver peixe.

Haverá oferta de peixe das espécies carpa capim, húngara, prateada e cabeça grande. No local também será oferecido serviço de limpeza. Os organizadores recomendam que os consumidores tragam embalagem para acondicionar os peixes.

Por daiane