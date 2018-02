Geral

O prefeito de Capitão, Paulo César Scheidt, acompanhado do padre Silvério Schneiders, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Capitão, esteve reunido com o bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Dom Aloisio Alberto Dilli, para formalizar o contrato pelo qual a Mitra dá concessão de direito de uso gratuito por 20 anos de uma área de terras de 4.250m², onde está instalada a Gruta Nossa Senhora de Lurdes, em Linha Alegre.

A matéria, autorizada pela Câmara de Vereadores, permite que o município execute obras de melhorias de infraestrutura no local, considerado ponto turístico e religioso, a partir da aprovação de uma emenda parlamentar no Ministério do Turismo no valor de R$ 243 mil para executar pavimentação com asfalto na parte do estacionamento e mais um trecho de acesso de aproximadamente 250 metros de extensão.

Paróquia recebe imagem

O padre Silvério Schneiders acompanhado do prefeito Paulo César Scheidt e do secretário da Administração, Márcio da Costa, recebeu das mãos do padre Eleutério uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, réplica da original, trazida do Santuário de Aparecida, que será utilizada numa peregrinação pelas capelas da Paróquia até a realização da Festa da Padroeira, no dia 22 de abril. A peregrinação iniciou no domingo, dia 11, durante a festa da Gruta Nossa Senhora de Lurdes, em Linha Alegre.

Por daiane