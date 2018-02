Geral

A Paróquia Nossa Senhora da Purificação, de Travesseiro, realiza na noite desta sexta-feira, dia 16, a posse de seu novo vigário, padre João Bernardo Limberger. Uma celebração religiosa com a presença de diversos padres de outras paróquias está prevista para às 19 horas na Igreja Matriz de Travesseiro. Após a diretoria da comunidade promove jantar de recepção do novo vigário no Clube Esportivo Travesseirense.

Padre João Bernardo, 65 anos, é natural de Santa Cruz do Sul, onde nasceu no dia 24 de junho de 1952. Foi ordenado no dia 03 de dezembro de 1978. Desde 1996 integrava a Diocese de Cruz Alta, com atuação em paróquias de Ibirubá, Ibirapuitã e Lagoão. Atualmente atendia as paróquias de Fortaleza dos Valos e Boa Vista do Incra.

Em sua página no facebook, o religioso revela gosto pela tradição gaúcha, aparecendo numa foto onde está pilchado e gosto por animais, onde aparece com um cachorro de estimação. Na mesma página consta que o padre costuma usar o bordão “meus queridos” quando se dirige aos paroquianos. O texto também faz menção ao carisma, alegria e dedicação ao sacerdócio praticada pelo padre.

Por daiane