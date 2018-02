Educação

Está programada para segunda-feira, dia 19, às 19h, a realização da palestra de abertura do ano letivo de Arroio do Meio, com a especialista em gestão pública e Conselheira Estadual de Educação, Marcia Adriana de Carvalho, ex-secretária de Educação de Caxias do Sul. O evento que ocorre no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços deve reunir mais de 300 educadores da rede municipal e estadual.

No decorrer da semana, a secretária de Educação, Mara Betina Forneck, e a coordenadora pedagógica, Marlise Führ, em visita ao AT, reforçaram a importância do Plano Municipal de Educação, atendimento à Base Nacional Comum, a implantação do programa Escola, Comunidade e Família, a parceria com a 3ª CRE e detalharam desafios.

Em virtude dos bons índices educacionais, o município não conseguiu se enquadrar no Programa Mais Educação, que destinava mais de R$ 100 mil de recursos federais. Neste ano o turno oposto será mantido com recursos municipais, por meio do aumento da carga horária das equipes diretivas e auxílio dos Círculos de Pais e Mestres (CPMs) para contratação de monitores. O custo ultrapassará R$ 150 mil.

A novidade será a duplicação de vagas no turno integral pré-escolar, que consequentemente vai diminuir as filas de espera nas Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis), que giravam em torno de 120. Atualmente crianças com pais trabalhando têm preferência nas Eceis, mas todas as famílias podem acompanhar o status da fila de espera de forma atualizada.

A maior despesa da pasta é com a folha de pagamento dos professores que gira entre R$ 8 e 9 milhões por ano. No transporte escolar em 2017 foram investidos R$ 1,17 milhão, sendo que a contrapartida dos governos federal e estadual não chegou a 20%. “A frota própria não é viável por causa do custo operacional”, explicam. O município também possui convênio de transporte com estudantes do magistério e técnico agrícola.

Já com a alimentação foram gastos R$ 950 mil, e a contrapartida do governo federal foi de R$ 385 mil. Por lei, 30% dos alimentos são adquiridos da agricultura familiar. Lembrando que o cardápio privilegia uma dieta saudável e os produtores precisam estar habilitados para atender as escolas.

Uma das metas será a busca pelo enquadramento da lei do Piso Nacional e ajuste da jornada com dois terços de interação com os alunos e um terço de planejamento. Mara e Marlise destacam a importância da participação das famílias com recursos e serviços na manutenção e melhoria dos educandários, que é uma herança da cultura local e rapidamente assimilada por pais que vêm de outras regiões. “A comunidade é corresponsável e valoriza o principal ambiente de socialização dos filhos”, acrescentam.

Por daiane