Geral

O sacerdote Décio Weber, 76 anos, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na década de 1990, está de volta a Arroio do Meio. Agora ele vai atuar como Vigário Paroquial, em substituição ao padre Felipe Bernardon, auxiliando o pároco Alfonso Antoni.

Nos últimos 14 anos, Weber atuava na Paróquia Santo Antônio de Santa Cruz do Sul. Natural de Santa Clara do Sul, em 2017 ele celebrou seu Jubileu de Ouro. “Fiquei surpreso com o convite de retornar e aceitei com vontade e alegria, sempre disposto a ajudar. Já estou me integrando às comunidades e quero colaborar com todos nessa caminhada de fé. Muitas pessoas se lembraram de batismos, casamentos e 1ª comunhões que celebrei”, explica.

O padre reitera que o foco do trabalho cristão está na valorização da palavra divina e fazer com que os católicos se voltem aos princípios da bíblia. Paralelamente vai buscar diálogo com líderes comunitários e dar sequência a questões institucionais e de formação, como a catequese.

Outro foco da igreja em 2018 será Fraternidade e Superação da Violência, tema da Campanha da Fraternidade em 2018. “A violência não pode ser superada com violência e sim com fraternidade entre os irmãos”, defende.

Por daiane