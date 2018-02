Geral

A Paróquia Nossa Senhora da Purificação, de Travesseiro, teve um momento solene na noite de sexta-feira, dia 16, com missa de posse de seu novo pároco, padre João Bernardo Limberger. A celebração, presidida pelo Vigário Geral da Diocese Zeno Rech, e acompanhada por mais cinco padres e pelo pastor de Marques de Souza, lotou a Igreja Matriz.

Padre João Bernardo, 65 anos, natural de Santa Cruz do Sul, que durante 22 anos atuou na Diocese de Cruz Alta, onde atualmente estava atendendo as paróquias de Fortaleza dos Valos e Boa Vista do Incra, veio substituir o padre Fabrício Niederle.

A recepção da Comunidade Católica de Travesseiro se estendeu após a missa no Clube Esportivo Travesseirense, onde foi servido jantar de confraternização.

Por daiane