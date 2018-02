Economia

Quem não gosta de fazer compras e ganhar descontos? Pois de 7 a 10 de fevereiro, é hora de aproveitar as promoções do Liquida Arroio do Meio, promovido pela CDL do município. São 40 lojas participantes, de segmentos variados, com descontos especiais durante os quatro dias.

A presidente da CDL, Leonísia Kunzler, diz que o consumidor, geralmente nessa época, fica aguardando o liquida para efetuar suas compras. E o comércio, em contrapartida, se prepara para oferecer o melhor em produtos e serviços e com qualidade e preço bom, proporcionando ao consumidor a aquisição de um produto que fora da liquidação, muitas vezes, ele não consegue adquirir. “Convidamos a todos os consumidores arroio-meenses e da nossa região do Vale do Taquari a prestigiar o comércio de Arroio do Meio, uma vez que temos inúmeras opções em produtos para toda a família, com os mais variados descontos e opções de pagamento. São 40 empresas dos mais variados segmentos como calçados, confecção, acessórios, cosméticos, decoração, perfumaria, móveis e eletrodomésticos, material escolar, ótica e prestadores de serviços que estarão com preços diferenciados nestes quatro dias de liquidação, e o consumidor deverá ficar atento às lojas identificadas com a faixa do Liquida”, reforça.

Leonísia afirma que a entidade está muito satisfeita com o número de empresas que aderiram ao Liquida, uma vez que é uma ação coletiva, na qual o consumidor vai ter inúmeras opções para adquirir produtos e serviços com preço bom e de qualidade. Salienta que o objetivo do Liquida Verão é promover o comércio de Arroio do Meio, divulgar a cidade na região, trazer um novo público consumidor e fidelizar os consumidores atuais, bem como consolidar a data como incremento de vendas. Da mesma forma, destaca que é uma oportunidade de fomentar o capital de giro, incrementar as vendas neste período do ano proporcionando aos clientes diversas opções de produtos com descontos especiais. A expectativa é aumentar as vendas em até 5% neste período do ano. “Aproveito para agradecer as empresas que confirmaram sua adesão, pois um comércio forte e unido, gera cada vez mais resultados positivos tanto para a entidade como para os consumidores e o município num todo”, salienta a presidente da CDL de Arroio do Meio.

Empresas participantes:

A Mobília

Ane Decor House

Aquarius/Aquarius Kids

Baiuka

Bruxellas

Calçados Kist

Chalé Feminina

Doce Lar

Jamile Modas

Karisfarma

Kavi Fashion

KF Motos e Carros

Livraria Comann

Loja Gloss

Lojas Bade

Lojas Benoit

Lojas Máximo 5Quentão

Lojas Paludo

Lojas Prata

Lojas Solar

Lojas Tropical

Lolita Moda Íntima

LS Confecções

Marga Modas

Marisa Calçados e Confecções

MK Cosméticos

Moto 2000

Mototécnica Toninho

Noeliana Modas

Ótica Heller

Pérola Modas

Santo Refúgio

Sapataria

Squina Modas

Tock Special

Unitec

Unna /Kangoo

Via Esporte

Zambiasi One Store Marisol

Zaspel

