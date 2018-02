Bocha

A Comissão Organizadora do Campeonato Integração de Bocha Noturno, formada por Jorge Bettio (Travesseiro), João Jung (Marques de Souza), Jair Fachini (Capitão) e Michel Camini (Nova Bréscia), realizou reunião na sexta-feira, dia 09, no Clube Esportivo Travesseirense, para acertar os últimos detalhes do torneio que tem início marcado para a noite desta sexta-feira, dia 16.

O torneio patrocinado pelo Sicredi, que realiza seus jogos nas sextas-feiras de noite, confirmou a participação do Travesseirense, Bar da Ivete, Bar Zanotelli de Linha Marinheira/Capitão, Pinheiros/Nova Bréscia, São José de Coqueiro Baixo, Cruzeiro e Picada Flor/Marques de Souza, Vila Moça de Encantado, Bar do Maneco/bairro Imigrante/Lajeado e Comunidade Evangélica de Forquetinha.

Na primeira rodada jogam Travesseirense x Picada Flor, Bar Zanotelli x Pinheiros, Cruzeiro x São José, Forquetinha x Bar do Maneco e Vila Moça x Bar da Ivete. Cada partida consiste na disputa de três jogos de trios. Na primeira fase do torneio jogam todos contra todos em turno único, sendo que na última rodada serão repetidos os jogos da primeira rodada. No final desta fase classificam-se oito equipes.

Por daiane