Saúde

O Hospital São José, de Arroio do Meio, recebeu em janeiro, R$ 1.161.097,52 provenientes do governo do Estado. O valor é destinado a quitar pendência com a casa de saúde e se refere a serviços prestados ao Sistema Único de Saúde que foram executados no decorrer de 2017. “O valor recebido é de fundamental importância para a instituição e será utilizado para custeio”, esclarece a gerente administrativa, Fabiane Gasparotto.

Na última sexta-feira, o hospital também recebeu simbolicamente o repasse de R$ 150 mil provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT). Os valores juntos somam R$ 1.311.097,52.

O ato de entrega do valor que foi revertido em equipamentos para a Casa de Saúde contou com a presença de Paulo Backes que representou o parlamentar, o vereador Darci Hergessel e o ex-vereador Aloísio Schwarzer que na época encaminhou o requerimento solicitando o recurso, além de representantes da comunidade arroio-meense. A equipe diretiva do Hospital São José agradeceu o recurso e reforçou que todos os auxílios são de muita importância para o hospital.

Com o valor foram adquiridos 15 camas hospitalares, três poltronas hospitalares, um ar condicionado, um eletrocardiógrafo, um elevador de transposição de pacientes e um oxímetro de pulso. A equipe diretiva do hospital fez uma breve explanação sobre o hospital filantrópico que foi fundado em 19/03/1950 e hoje possui 88 leitos. Destes, 79 pelo Sistema Único de Saúde. Destacou-se o posicionamento estratégico do Hospital São José no Vale do Taquari, identificado como um dos cinco maiores hospitais da Região do Vale e desta forma referência em várias especialidades.

Entre as linhas de cuidado de referência do Hospital São José se pode citar: Clínica Médica Adulta, Clínica Médica Pediátrica, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Vascular, Radiologia, Traumatologia e Ortopedia, Cirurgia Geral, Ginecologia, Obstetrícia.

Foi apresentada a evolução das internações na casa de saúde desde 2012, ano que foram realizadas 2.219 internações, tendo como ápice em 2015 quando foram registradas 4.147 internações. Em 2016 o número caiu para 3.883 e em 2017 o número de pessoas internadas foi ainda menor, 3.705. “Isso em razão das cirurgias eletivas que foram bloqueadas pelo Estado”, explicou o Dr. Lino Girardi, Diretor Técnico do Hospital São José.

Lembrou que em agosto de 2017 a instituição foi integrada na Rede de Atenção ao Parto e Nascimento (Atenção à Gestação de Risco Habitual) da 16ª CRS, atendendo sete municípios: Arroio do Meio, Capitão, Travesseiro, Putinga, Pouso Novo, Progresso e São José do Herval. Vale lembrar que o Hospital São José é integrante do Plano de Ação Regional da Rede Cegonha da 16ª CRS desde 2014.

Várias evoluções do hospital referentes aos últimos anos foram apresentadas. A equipe diretiva do hospital destacou com ênfase a contínua satisfação geral dos pacientes em mais de 90% nos últimos anos. “Isso para nós é importante, é o nosso balizador e demostra que estamos no caminho certo”, salienta Fabiane.

Paulo Backes, representando Pompeo de Mattos, agradeceu a apresentação feita por Fabiane dizendo que os números conquistados são positivos e que, nas ruas, ouve a população exaltar a casa de saúde que é referência na região. Lembra que ao se tornar referência, o hospital prospecta também o município, que recebe pessoas de outras cidades que vem para cá para se tratar e acabam consumindo no comércio local. “Dessa forma circula maior número de pessoas pelo município e todos ganham, inclusive o comércio”, fala. Paulo Backes e o vereador Darci Hergessel (PDT) assumiram o compromisso de continuar lutando por recursos para a área da Saúde do município por meio de emendas parlamentares do PDT.

Por daiane